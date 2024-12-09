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Відстрочка для навчання — як оскаржити відмову

9 грудня 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від мобілізації - відстрочка студенту, як оскаржити відмову
Українські студенти. Фото: "Львівська політехніка"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У випадку, якщо студент не зміг отримати відстрочку від мобілізації через порушення принципу послідовності освіти, він може спробувати оскаржити відмову через суд. Йдеться про ситуацію, коли студент був відрахований з навчального закладу, а потім відновився на тому ж освітньому рівні.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист В’ячеслав Кирда.

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В Україні продовжується загальна мобілізація, яку оголосили після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Від мобілізації звільняють, отримавши відстрочку, зокрема, студенти, які навчаються на денній чи дуальній (змішаній) формі навчання.

Але для цього вони мають дотриматися кількох важливих умов.

Куди звертатися, якщо відстрочку не дали

Такою умовою є не порушення принципу послідовності здобутої освіти — тобто щоб кожен наступний освітній рівень був обов’язково вищим за попередній.

Втім, існує проблемний момент, коли студенти, не закінчивши навчання на певному рівні, відновлюються — і не можуть отримати довідку від ЄДЕБО, бо вважається, що вони уже порушили цей принцип.

Юрист В’ячеслав Кирда зазначив, що у подібних випадках можна спробувати оскаржити відмову у довідці (та, як наслідок, відстрочці) через суд — бо подібні випадки уже зафіксовані в українській юридичній практиці.

Нагадаємо, що ми писали раніше про усі варіанти отримання відстрочки для українських студентів.

Також ми повідомляли про те, коли саме починає діяти відстрочка на навчання.

освіта суд студенти мобілізація відстрочка

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