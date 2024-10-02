Пропавшие без вести военные — отсрочка для родственников и какой документ нужен

Украинские военнослужащие. Фото: Zaxid.net

Родственники военнослужащих, признанных пропавшими без вести, имеют право на отсрочку от мобилизации при наличии выписки из Единого реестра пропавших без вести. Эту выписку можно получить в МВД.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Отсрочка для родственников пропавших без вести

Ближайшая родня военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время войны, имеет право на отсрочку от мобилизации.

Для этого нужно предоставить в территориальный центр комплектования соответствующие документы — в частности, выписку из Единого реестра пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Где взять выписку из Единого реестра пропавших без вести

Юристы объяснили, где взять эту выписку.

"Для получения документа нужно обратиться в МВД — отправить по почте по адресу г. Киев, ул. Богомольца, 10, Министерство внутренних дел Украины, или на электронный ящик pgmia@mvs.gov.ua", — говорится в ответе юристов.

Для получения выписки граждане должны предоставить на рассмотрение копии документов, удостоверяющих личность запрашивающего и степень родства с пропавшим лицом.

Напомним, что, по словам представителя МВД, по состоянию на 26 сентября в Реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, есть информация о 55 тысячах человек, большинство из которых являются военнослужащими.

Добавим, мы писали о том, как родственники пропавших без вести военных могут получить их зарплату.