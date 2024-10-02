Пропавшие без вести военные — отсрочка для родственников и какой документ нужен

Отсрочка для родственников пропавших без вести — где взять ключевой документ
Родственники военнослужащих, признанных пропавшими без вести, имеют право на отсрочку от мобилизации при наличии выписки из Единого реестра пропавших без вести. Эту выписку можно получить в МВД.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Отсрочка для родственников пропавших без вести
Ближайшая родня военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время войны, имеет право на отсрочку от мобилизации.
Для этого нужно предоставить в территориальный центр комплектования соответствующие документы — в частности, выписку из Единого реестра пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Где взять выписку из Единого реестра пропавших без вести
Юристы объяснили, где взять эту выписку.
"Для получения документа нужно обратиться в МВД — отправить по почте по адресу г. Киев, ул. Богомольца, 10, Министерство внутренних дел Украины, или на электронный ящик pgmia@mvs.gov.ua", — говорится в ответе юристов.
Для получения выписки граждане должны предоставить на рассмотрение копии документов, удостоверяющих личность запрашивающего и степень родства с пропавшим лицом.
Напомним, что, по словам представителя МВД, по состоянию на 26 сентября в Реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, есть информация о 55 тысячах человек, большинство из которых являются военнослужащими.
Добавим, мы писали о том, как родственники пропавших без вести военных могут получить их зарплату.
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