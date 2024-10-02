Зниклі безвісти військові — відстрочка для родичів та який документ потрібен

Українські військовослужбовці. Фото: Zaxid.net

Родичі військовослужбовців, визнаних зниклими безвісти, мають право на відстрочку від мобілізації за умови наявності витягу з Єдиного реєстру зниклих безвісти. Цей витяг можна отримати в МВС.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Найближча рідня військовослужбовців, які загинули чи зникли безвісти під час війни, має право на відстрочку від мобілізації.

Для цього потрібно надати до територіального центру комплектування відповідні документи — зокрема, витяг з Єдиного реєстру зниклих безвісти за особливих обставин.

Де взяти витяг з Єдиного реєстру зниклих безвісти

Юристи пояснили, де взяти цей витяг.

"Для отримання документа потрібно звернутися до МВС — надіслати поштою за адресою м. Київ, вул. Богомольця, 10, Міністерство внутрішніх справ України, або на електронну скриньку pgmia@mvs.gov.ua", — йдеться у відповіді правників.

Для отримання витягу громадяни мають надати на розгляд копії документів, що засвідчують особу запитувача та ступінь споріднення зі зниклою особою.

Нагадаємо, що, за словами представника МВС, станом на 26 вересня в Реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, є інформація про 55 тисяч осіб, більшість з яких є військовослужбовцями.

Додамо, ми писали про те, як родичі зниклих безвісти військових можуть отримати їхню зарплату.