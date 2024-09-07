Отсрочка от мобилизации для студентов – формы обучения, обеспечивающие отсрочку

Студенты на занятии. Фото: "Цензор.нет"

Студенты украинских образовательных учреждений имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период. Но такое право предоставляется только тем, кто учится на дневной и дуальной (смешанной) форме, студенты-заочники права на отсрочку не получают.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Продолжающаяся в Украине общая мобилизация позволяет получить отсрочку от призыва для нескольких категорий военнообязанных.

Это, в частности, студенты образовательных учреждений профессионально-технического, высшего и высшего образования.

Две формы обучения, дающие право на отсрочку

Но отсрочка предоставляется не всем студентам украинских образовательных учреждений.

"Такое право дают дневная или дуальная формы обучения", — пояснил Юрий Айвазян.

Дуальная или смешанная форма обучения — это тот формат, когда студент учится и очно, и заочно одновременно.

Студенты же, обучающиеся исключительно на заочной форме, права на отсрочку не имеют.