Отсрочка от мобилизации для студентов – формы обучения, обеспечивающие отсрочку

Отсрочка для студентов — какие две формы обучения предоставляют это право в 2024 году
Студенты украинских образовательных учреждений имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период. Но такое право предоставляется только тем, кто учится на дневной и дуальной (смешанной) форме, студенты-заочники права на отсрочку не получают.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка для студентов
Продолжающаяся в Украине общая мобилизация позволяет получить отсрочку от призыва для нескольких категорий военнообязанных.
Это, в частности, студенты образовательных учреждений профессионально-технического, высшего и высшего образования.
Две формы обучения, дающие право на отсрочку
Но отсрочка предоставляется не всем студентам украинских образовательных учреждений.
"Такое право дают дневная или дуальная формы обучения", — пояснил Юрий Айвазян.
Дуальная или смешанная форма обучения — это тот формат, когда студент учится и очно, и заочно одновременно.
Студенты же, обучающиеся исключительно на заочной форме, права на отсрочку не имеют.
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