Відстрочка від мобілізації для студентів - форми навчання, що забезпечують відстрочку

Студенти на занятті. Фото: "Цензор.нет"

Студенти українських освітніх закладів мають право на відстрочку від мобілізації у особливий період. Та таке право надається лише тим, хто навчається на денній та дуальній (змішаній) формі, студенти-заочники права на відстрочку не отримують.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Загальна мобілізація, яка продовжується в Україні, дозволяє отримати відстрочку від призову для кількох категорій військовозобов’язаних.

Це, зокрема, студенти освітніх закладів професійно-технічної, передвищої та вищої освіти.

Дві форми навчання, які дають право на відстрочку

Але відстрочка надається не усім студентам українських освітніх закладів.

"Таке право дають денна або дуальна форми навчання", — пояснив Юрій Айвазян.

Дуальна, або змішана форма навчання — це той формат, коли студент навчається і очно, і заочно одночасно.

Студенти ж, які навчаються винятково на заочній формі, права на відстрочку не мають.