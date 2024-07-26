Мобилизация студентов - могут ли мобилизовать отчисленных студентов, оформивших отсрочку

Студенты на занятиях. Фото: "Економічні новини"

Отсрочка от мобилизации в период военного положения для украинских студентов не действует до конца определенного законом периода обучения. После отчисления или добровольного прекращения обучения такой гражданин потеряет право на отсрочку, поскольку ТЦК в семидневный срок получат данные из учебных заведений.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Отсрочка не действует автоматически

Студенты, как известно, освобождаются от прохождения военной службы в особый период во время действия военного положения.

Эта отсрочка не действует автоматически на протяжении всего определенного законом периода обучения.

Как ТЦК узнают об отчислении студента

Так, если военнообязанный гражданин, поступив в учебное заведение, заберет документы и прекратит обучение — он потеряет право на отсрочку от мобилизации.

Адвокат Юрий Айвазян напомнил, что, согласно действующему законодательству, государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации должны в течение семи дней отправить в территориальные центры комплектования информацией принятых на работу или обучение, а также уволенных с работы (отчисленных из учебных заведений) военнообязанных граждан.

Так что ТЦК достаточно быстро получат информацию о потере конкретным гражданином отсрочки.

Напомним, что украинские студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, и это право сохраняется за ними даже тогда, когда они сменяют специальность — скажем, поступая в магистратуру после получения образовательной степени бакалавр.

Добавим, что есть три категории студентов, которые могут быть призваны на военную службу.