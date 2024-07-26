Мобилизация студентов - могут ли мобилизовать отчисленных студентов, оформивших отсрочку

Отсрочка для студентов после отчисления из учебного заведения — возможно ли это
Отсрочка от мобилизации в период военного положения для украинских студентов не действует до конца определенного законом периода обучения. После отчисления или добровольного прекращения обучения такой гражданин потеряет право на отсрочку, поскольку ТЦК в семидневный срок получат данные из учебных заведений.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка не действует автоматически
Студенты, как известно, освобождаются от прохождения военной службы в особый период во время действия военного положения.
Эта отсрочка не действует автоматически на протяжении всего определенного законом периода обучения.
Как ТЦК узнают об отчислении студента
Так, если военнообязанный гражданин, поступив в учебное заведение, заберет документы и прекратит обучение — он потеряет право на отсрочку от мобилизации.
Адвокат Юрий Айвазян напомнил, что, согласно действующему законодательству, государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации должны в течение семи дней отправить в территориальные центры комплектования информацией принятых на работу или обучение, а также уволенных с работы (отчисленных из учебных заведений) военнообязанных граждан.
Так что ТЦК достаточно быстро получат информацию о потере конкретным гражданином отсрочки.
Напомним, что украинские студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, и это право сохраняется за ними даже тогда, когда они сменяют специальность — скажем, поступая в магистратуру после получения образовательной степени бакалавр.
Добавим, что есть три категории студентов, которые могут быть призваны на военную службу.
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