Мобілізація студентів - чи можуть мобілізувати відрахованих студентів, які оформили відстрочку

Студенти на заняттях. Фото: "Економічні новини"

Відстрочка від мобілізації у період дії воєнного стану для українських студентів не діє до кінця визначеного законом періоду навчання. Після відрахування чи добровільного припинення навчання такий громадянин втратить право на відстрочку, бо ТЦК у семиденний строк отримають дані із закладів освіти.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка не діє автоматично

Студенти, як відомо, звільняються від проходження військової служби в особливий період, під час дії воєнного стану.

Та ця відстрочка не діє автоматично протягом усього визначеного законом періоду навчання.

Як ТЦК дізнаються про відрахування студента

Так, якщо військовозобов’язаний громадянин, вступивши до навчального закладу, забере документи і припинить навчання — він втратить і право на відстрочку від мобілізації.

Адвокат Юрій Айвазян нагадав, що, згідно із чинним законодавством, державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації мають протягом семи днів надіслати до територіальних центрів комплектування інформацією прийнятих на роботу чи навчання, а також звільнених з роботи (відрахованих із закладів освіти) військовозобов’язаних громадян.

Тож ТЦК досить швидко отримають інформацію про втрату конкретним громадянином відстрочки.

Нагадаємо, що українські студенти мають право на відстрочку від мобілізації, і це право зберігається за ними навіть тоді, коли вони змінюють спеціальність — скажімо, вступаючи в магістратуру після отримання освітнього ступеню бакалавр.

Додамо, що є три категорії студентів, яких можуть призвати на військову службу.