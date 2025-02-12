Отсрочка для студентов в феврале 2025 года — как оформить, новые правила

Студенты на занятии. Фото: actum.com.ua

Студенты украинских вузов имеют право не просто оформить отсрочку от мобилизации, а сделать это через приложение "Резерв+". Но автоматически, по самому факту наличия оснований, отсрочка не предоставляется, гражданин должен подать заявление и документы в ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Привилегия для студентов в вопросе отсрочки

Студенты украинских вузов имеют право на отсрочку от мобилизации, если соответствуют двум главным критериям — учатся на дневной (или дуальной) форме и имеют справку ЕГЭБО о ненарушении принципа последовательности образования.

Кроме того, студенты — одна из лишь нескольких категорий военнообязанных, которые имеют серьезную привилегию в вопросе оформления отсрочки.

"Студенты могут подать заявление на отсрочку через "Резерв+", — отметил адвокат Юрий Айвазян.

Автоматически отсрочка не предоставляется

Юрист также подчеркнул, что, несмотря на наличие очевидных оснований, отсрочку все равно надо формализовать, подав заявление и документы в ТЦК.

"Автоматически отсрочка не подтянется, если студент до этого ее не оформлял", — отметил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, без какого документа студентам не продлят отсрочку.

Также мы сообщали о том, когда начинает действовать отсрочка для студента — в дату зачисления или в дату начала обучения.