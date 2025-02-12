Відстрочка для студентів у лютому 2025 року — як оформити, нові правила

Відстрочка для студентів у лютому 2025 — що відомо
Студенти українських вишів мають право не просто оформити відстрочку від мобілізації, а зробити це через застосунок "Резерв+". Та автоматично, за самим фактом наявності підстав, відстрочка не надається, громадянин повинен подати заяву і документи до ТЦК.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Привілей для студентів у питанні відстрочки
Студенти українських вишів мають право на відстрочку від мобілізації, якщо відповідають двом головним критеріям — навчаються на денній (чи дуальній) формі та мають довідку ЄДЕБО про не порушення принципу послідовності освіти.
Крім того, студенти — одна з лише кількох категорій військовозобов’язаних, які мають серйозний привілей у питанні оформлення відстрочки.
"Студенти можуть подати заяву на відстрочку через "Резерв+", — наголосив адвокат Юрій Айвазян.
Автоматично відстрочка не надається
Юрист також підкреслив, що, попри наявність очевидних підстав, відстрочку все одно треба формалізувати, подавши заяву і документи до ТЦК.
"Автоматично відстрочка не підтягнеться, якщо студент до цього її не оформлював", — зазначив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, без якого документа студентам не продовжать відстрочку.
Також ми повідомляли про те, коли починає діяти відстрочка для студента — у дату зарахування чи у дату початку навчання.
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