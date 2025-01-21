Отсрочка для педагогов - как продлить

Граждане в ТЦК. Фото: Житомирский ТЦК

Отсрочка для работников педагогической сферы продлевается автоматически. Для этого военнообязанному гражданину не стоит посещать ТЦК самостоятельно, даже если надо пройти ВВК.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Отсрочку от мобилизации, которая предоставляется учителю или другому педагогическому работнику, не нужно продлевать.

"Согласно постановлению КМУ 1558 Ваша отсрочка должна продолжиться автоматически", — ответил юрист Владислав Дерий такому гражданину.

Впрочем, подчеркнул юрист, учитель имеет право напомнить о своей отсрочке соответствующим государственным структурам.

"Можете прислать письмо с даты издания указа Президента Украины о продлении срока проведения мобилизации", — отметил Дерий.

Самому идти в ТЦК не надо

Также юрист подчеркнул, что посещать ТЦК по собственной инициативе педагогам не нужно, даже если надо пройти ВВК.

Самостоятельной обязанности идти в ТЦК у Вас нет. Вам должны прислать повестку", — отметил Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы нужно предоставить в ТЦК учителям, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

Также мы сообщали, что делать, когда учитель таки получил повестку.