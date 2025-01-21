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Відстрочка для учителів — чи продовжується вона автоматично

21 січня 2025 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка для педагогів - як продовжити
Громадяни в ТЦК. Фото: Житомирський ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Відстрочка для працівників педагогічної сфери продовжується автоматично. Для цього військовозобов’язаному громадянину не варто відвідувати ТЦК самостійно, навіть якщо треба пройти ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Відстрочку від мобілізації, яка надається учителю чи іншому педагогічному працівнику, не потрібно продовжувати.

"Згідно постанови КМУ 1558, Ваша відстрочка повинна продовжитись автоматично", — відповів юрист Владислав Дерій такому громадянину.

Втім, підкреслив правник, учитель має право нагадати про свою відстрочку відповідним державним структурам.

"Можете надіслати лист з дати видання указу президента України про продовження строку проведення мобілізації", — наголосив Дерій.

Самому іти до ТЦК не треба

Також юрист підкреслив, що відвідувати ТЦК з власної ініціативи педагогам не потрібно, навіть якщо треба пройти ВЛК.

"Самостійного обов'язку йти до ТЦК у Вас не має. Вам повинні прислати повістку", — зазначив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи треба надати в ТЦК учителям, аби отримати відстрочку від мобілізації.

Також ми повідомляли, що робити, коли вчитель таки отримав повістку.

вчителі мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані

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