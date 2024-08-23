Воспитатель в школах и лицеях - отсрочка для воспитателей - законность такой отсрочки

В военно-спортивном лицее. Фото: prl.if.ua

Воспитатели школ или военно-спортивных лицей могут получить отсрочку от мобилизации, так как их должности педагогические. Но в ситуациях с лицеями важно, чтобы они были аккредитованы Министерством образования и науки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка для педагогов

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленной после введения военного положения на всей территории государства.

От общей мобилизации освобождаются, получая отсрочку, сотрудники образовательных учреждений — но не все, но только работающие на педагогических должностях и имеющие педагогическую нагрузку не менее 0,75 ставки.

Когда воспитатели в лицеях могут получить отсрочку от призыва

К юристам обратился с вопросом гражданин, который поинтересовался, предоставляется ли отсрочка такой категории педагогов, как воспитатели в военно-спортивных лицеях.

"Право на отсрочку есть, поскольку воспитатель является педагогическим работником", — ответил Юрий Айвазян.

Впрочем, адвокат подчеркнул одно важное обстоятельство: "Однако это при условии, если речь идет о лицее, аккредитованном Министерством образования и науки".