Вихователі у школах та ліцеях - відстрочка для вихователів - законність такої відстрочки

Відстрочка для вихователя — коли це можливо
Вихователі шкіл чи військово-спортивних ліцей можуть отримати відстрочку від мобілізації, бо їхні посади є педагогічними. Але у ситуаціях з ліцеями важливо, щоб вони були акредитованими Міністерством освіти та науки.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Відстрочка для освітян
В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошеної після запровадження воєнного стану на усій території держави.
Від загальної мобілізації звільняються, отримуючи відстрочку, співробітники освітніх закладів – але не усі, але лише ті, які працюють на педагогічних посадах і мають педагогічне навантаження не менше 0,75 ставки.
Коли вихователі в ліцеях можуть отримати відстрочку від призову
До юристів звернувся з питанням громадянин, який поцікавився, чи надається відстрочка такій категорії освітян, як вихователі у військово-спортивних ліцеях.
"Право на відстрочку є, оскільки вихователь є педагогічним працівником", — відповів Юрій Айвазян.
Втім, адвокат наголосив на одній важливій обставині: "Проте це за умови, якщо йдеться про ліцей, акредитований Міністерством освіти та науки".
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