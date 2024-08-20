Отсрочка для педагогов – мобилизация преподавателей высших учебных заведений

Преподаватель в университете. Фото: "Львівська політехніка"

Преподаватели высших учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации, но только при наличии научной степени. Без научной степени оформить отсрочку можно максимум в учреждениях профессионального образования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Вячеслав Кирда.

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Преподаватели высших учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации. Но для этого они должны отвечать одному очень важному условию.

Отвечая такому преподавателю, работающему на должности ассистента и не имеющему научной степени, Вячеслав Кирда отметил: "Если вы работаете в заведении высшего образования, вы обязательно должны иметь научную степень".

Что делать преподавателю без научной степени

Без научной степени, даже отвечая другим требованиям — скажем, педагогической нагрузке в размере не менее 0,75 ставки — такой преподаватель не сможет оформить отсрочку от мобилизации.

Впрочем, эта норма касается только высших учебных заведений, пояснил юрист.

"Единственный выход (для получения отсрочки. — Ред.) — это устраиваться таким же образом в заведение общего среднего образования или профессионального высшего образования", — отметил Кирда.