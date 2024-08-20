Відстрочка для педагогів - мобілізація викладачів вищих навчальних закладів

Викладач в університеті. Фото: "Львівська політехніка"

Викладачі вищих навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації, але лише за умови наявності наукового ступеню. Без наукового ступеню оформити відстрочку можна максимум у закладах фахової передвищої освіти.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист В’ячеслав Кирда.

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Викладачі вищих навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації. Але для цього вони мають відповідати одній дуже важливій умові.

Відповідаючи такому викладачу, який працює на посаді асистента і не має наукового ступеню, В’ячеслав Кирда зазначив: "Якщо ви працюєте у закладі вищої освіти, ви обов'язково повинні мати науковий ступінь".

Що робити викладачу без наукового ступеню

Без наукового ступеню, навіть відповідаючи іншим вимогам — скажімо, педагогічному навантаженню у розмірі не менше 0,75 ставки — такий викладач не зможе оформити відстрочку від мобілізації.

Втім, ця норма стосується лише вищих навчальних закладів, пояснив юрист.

"Єдиний вихід (для отримання відстрочки.— Ред.), це влаштовуватися таким же чином до закладу загальної середньої освіти або фахової передвищої освіти", — зазначив Кирда.