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Отсрочка до нового продолжения мобилизации — какая категория должна постоянно писать заявления

29 июля 2024 18:20
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Заявление на отсрочку – кто должен писать его после каждого продления мобилизации
Написание заявления на отсрочку от мобилизации. Фото: Звягельский районный ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные граждане, имеющие отсрочку от мобилизации, имеют одну обязанность в рамках военного учета. Они должны подавать заявление о продлении отсрочки после каждого указа о продлении мобилизации, подписанного Президентом Украины.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Андрей Карпенко.

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Отсрочка для студентов и важный нюанс

Военнообязанные граждане, обучающиеся в учреждениях профессионально-технического, высшего и высшего образования, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Эта отсрочка предоставляется на весь период обучения, но, как отметил юрист, есть один важный нюанс, который нужно соблюдать таким гражданам.

Заявление каждый раз после указа президента

"Каждый раз, когда указом Президента Украины продолжается мобилизация, такое лицо должно направить ТЦК заявление на продление отсрочки от мобилизации", — подчеркнул Андрей Карпенко.

В ситуации со студентами, территориальные центры комплектования, подчеркнул юрист, общаются с военнообязанными через их учебные заведения.

Напомним, что украинские студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, и это право сохраняется за ними даже тогда, когда они сменяют специальность — скажем, поступая в магистратуру после получения образовательной степени бакалавр.

Добавим, что есть три категории студентов, которые могут быть призваны на военную службу.

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