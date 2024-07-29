Заява на відстрочку - хто має писати її після кожного продовження мобілізації

Написання заявки про відстрочку від мобілізації. Фото: Звягельський районний ТЦК та СП

Військовозобов’язані громадяни, які мають відстрочку від мобілізації, мають один обов’язок в рамках військового обліку. Вони повинні подавати заяву про продовження відстрочки після кожного указу про продовження мобілізації, підписаного Президентом України.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Карпенко.

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Відстрочка для студентів і важливий нюанс

Військовозобов’язані громадяни, які навчаються у закладах професійно-технічної, передвищої та вищої освіти, мають право на відстрочку від мобілізації.

Ця відстрочка надається на увесь період навчання, але, як зазначив юрист, є один важливий нюанс, якого треба дотримуватися таким громадянам.

Заява кожного разу після указу президента

"Кожен раз, коли указом Президента України продовжується мобілізація, така особа повинна надіслати ТЦК заяву на подовження відстрочки від мобілізації", — наголосив Андрій Карпенко.

У ситуації зі студентами, територіальні центри комплектування, підкреслив юрист, комунікують із військовозобов’язаними через їхні навчальні заклади.

Нагадаємо, що українські студенти мають право на відстрочку від мобілізації, і це право зберігається за ними навіть тоді, коли вони змінюють спеціальність — скажімо, вступаючи в магістратуру після отримання освітнього ступеню бакалавр.

Додамо, що є три категорії студентів, яких можуть призвати на військову службу.