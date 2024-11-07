Отсрочка от мобилизации – как правильно продолжить отсрочку

Оформление отсрочки от мобилизации. Фото: pro100media

Поскольку отсрочка от мобилизации предоставляется на определенный срок, то после завершения отсрочку нужно продлить. Если же продолжать отсрочку по завершении предыдущей, можно попасть в армию.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка не бессрочна

Отсрочка от мобилизации, предоставляемой части военнообязанных граждан Украины, не является бессрочной. И после каждого продления военного положения и всеобщей мобилизации граждане с отсрочкой должны ее продолжать.

"Для продления отсрочки нужно идти в ТЦК и подавать соответствующее заявление. Перечень подтверждающих документов может быть тот же, что и при получении отсрочки", — пояснил Юрий Айвазян.

Когда гражданина могут мобилизовать

При этом, подчеркнул юрист, если идти продолжать отсрочку уже после завершения предыдущего действия, гражданин вполне может быть мобилизованным.

"Нарушив сроки продления отсрочки, Вы подвергаете себя риску мобилизации", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы писали ранее о том, сколько времени у гражданина на продление отсрочки.

Добавим, мы сообщали о том, сколько гражданину дается отсрочка.