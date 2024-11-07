Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Отсрочка после завершения предыдущей — могут ли призвать arrow

Отсрочка после завершения предыдущей — могут ли призвать

7 ноября 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации – как правильно продолжить отсрочку
Оформление отсрочки от мобилизации. Фото: pro100media
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Поскольку отсрочка от мобилизации предоставляется на определенный срок, то после завершения отсрочку нужно продлить. Если же продолжать отсрочку по завершении предыдущей, можно попасть в армию.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Отсрочка не бессрочна

Отсрочка от мобилизации, предоставляемой части военнообязанных граждан Украины, не является бессрочной. И после каждого продления военного положения и всеобщей мобилизации граждане с отсрочкой должны ее продолжать.

"Для продления отсрочки нужно идти в ТЦК и подавать соответствующее заявление. Перечень подтверждающих документов может быть тот же, что и при получении отсрочки", — пояснил Юрий Айвазян.

Когда гражданина могут мобилизовать

При этом, подчеркнул юрист, если идти продолжать отсрочку уже после завершения предыдущего действия, гражданин вполне может быть мобилизованным.

"Нарушив сроки продления отсрочки, Вы подвергаете себя риску мобилизации", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы писали ранее о том, сколько времени у гражданина на продление отсрочки.

Добавим, мы сообщали о том, сколько гражданину дается отсрочка.

ТЦК и СП военнообязанные отсрочка военный призыв мобилизация

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:34 Как восстановить документы на квартиру в случае их потери

15:26 Смертельная находка — в одесском парке обнаружили обломок дрона

15:25 Отсрочка после завершения предыдущей — могут ли призвать

15:23 Нам нужно оружие — что сказал Зеленский на саммите в Венгрии

15:17 Зеленский объяснил, как подтолкнуть РФ к справедливому миру

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

15:12 Хотел переплыть Тису, а оказался на службе в ГПСУ — история бойца

15:11 Льготы для детей в поездах — что предоставляет Укрзализныця

15:09 В Раде предлагают повысить выплаты на детей до 270 тыс. грн

15:07 В Одесской области взялись за ремонт дороги Измаил-Килия-Вилково

15:00 Штраф на 114 млн грн — налоговики взялись за продавцов техники

15:34 Как восстановить документы на квартиру в случае их потери

15:26 Смертельная находка — в одесском парке обнаружили обломок дрона

15:25 Отсрочка после завершения предыдущей — могут ли призвать

15:23 Нам нужно оружие — что сказал Зеленский на саммите в Венгрии

15:17 Зеленский объяснил, как подтолкнуть РФ к справедливому миру

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

15:12 Хотел переплыть Тису, а оказался на службе в ГПСУ — история бойца

15:11 Льготы для детей в поездах — что предоставляет Укрзализныця

15:09 В Раде предлагают повысить выплаты на детей до 270 тыс. грн

15:07 В Одесской области взялись за ремонт дороги Измаил-Килия-Вилково

15:00 Штраф на 114 млн грн — налоговики взялись за продавцов техники

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

Text

13:05 План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

Text

10:13 В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия

Text

08:00 Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2024
Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

Text

18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

Text

18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

18:00 Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком