Відстрочка від мобілізації - як правильно продовжити відстрочку

Оформлення відстрочки від мобілізації. Фото: pro100media

Оскільки відстрочка від мобілізації надається на певний термін, то після його завершення відстрочку потрібно продовжити. Якщо ж продовжувати відстрочку після завершення попередньої, можна потрапити до армії.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка не безстрокова

Відстрочка від мобілізації, яка надається частині військовозобов’язаних громадян України, не є безстроковою. І після кожного продовження воєнного стану та загальної мобілізації громадяни з відстрочкою мають її продовжувати.

"Для продовження відстрочки треба йти до ТЦК і подавати відповідну заяву. Перелік підтверджувальних документів може бути той самий, що і при отриманні відстрочки", — пояснив Юрій Айвазян.

Коли громадянина можуть мобілізувати

При цьому, підкреслив юрист, якщо іти продовжувати відстрочку уже після завершення дії попередньої, громадянин цілком може бути мобілізованим.

"Порушивши строки продовження відстрочки, Ви наражаєте себе на ризик мобілізації", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, скільки часу має громадянин на продовження відстрочки.

Додамо, ми повідомляли про те, на скільки громадянину дається відстрочка.