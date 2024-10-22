Отсрочка от призыва – проверка основания для отсрочки во время продления

Мужчина с отцом, который передвигается на инвалидной коляске. Фото: prikhodko.com.ua

Для того чтобы продлить отсрочку, предоставленную гражданину по уходу за близким родственником, он должен подать заявление в ТЦК. В процессе рассмотрения заявления территориальный центр комплектования может снова обратиться в социальные службы с просьбой проверить реальность основания – необходимости ухода за близким родственником военнообязанного.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Дмитрий Дончак.

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Продолжение отсрочки

Отсрочка от мобилизации, которую получают, в частности, для того, чтобы ухаживать за близкими родственниками, нуждающимися в круглосуточной опеке, не является бессрочной.

Эту отсрочку необходимо регулярно продолжать после указа Президента о продолжении действия военного положения и общей мобилизации.

Что происходит после подачи заявления об отсрочке

Адвокат Дмитрий Дончак объяснил, что происходит после того, как гражданин подает заявку на продление отсрочки.

"Для принятия решения комиссия изучает полученные заявления и подтверждающие документы, оценивает законность оснований для предоставления отсрочки, при необходимости готовит запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку", — подчеркнул юрист.

Поэтому, добавил Дончак, в теории комиссия о ТЦК может обращаться в социальную службу для того, чтобы и в очередной раз предоставила информацию о необходимости оформления отсрочки по уходу.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько времени у гражданина, чтобы подать заявление о продлении отсрочки.

Также мы сообщали о том, нужно ли сразу идти в ТЦК после завершения отсрочки.