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Відстрочка по догляду — чи можуть повторно перевіряти соцслужби

22 жовтня 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від призову - перевірка підстави для відстрочки під час продовження
Чоловік з батьком, який пересувається на інвалідному візку. Фото: prikhodko.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Для того, аби продовжити відстрочку, надану громадянину для догляду за близьким родичем, він має подати заяву до ТЦК. У процесі розгляду заяви територіальний центр комплектування може знову звернутися до соціальних служб з проханням перевірити реальність підстави – необхідності догляду за близьким родичем військовозобов’язаного.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Дмитро Дончак.

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Продовження відстрочки

Відстрочка від мобілізації, яку отримують, зокрема, для того, аби доглядати за близькими родичами, які потребують цілодобової опіки, не є безстроковою.

Цю відстрочку необхідно регулярно продовжувати, після указу Президента про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Що відбувається після подачі заяви про відстрочку

Адвокат Дмитро Дончак пояснив, що відбувається після того, як громадянин подає заявку на продовження відстрочки.

"Для того щоб ухвалити рішення, комісія вивчає отримані заяву та підтвердні документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку", — підкреслив юрист.

Тому, додав Дончак, в теорії комісія про ТЦК може звертатися до соціальної служби для того, аби та вкотре надала інформацію про необхідність оформлення відстрочки для догляду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки часу має громадянин, щоб подати заяву про продовження відстрочки.

Також ми повідомляли про те, чи треба відразу іти до ТЦК після завершення відстрочки.

ТЦК та СП військовозобов'язані відстрочка мобілізація догляд

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