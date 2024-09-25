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Отсрочка по уходу за членом семьи с инвалидностью — в ТЦК разъяснили нюансы

25 сентября 2024 01:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как предоставляется отсрочка по уходу за человеком с инвалидностью
Мужчина с женщиной-инвалидом. Иллюстративное фото: pixels.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Украинские чиновники внесли изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Согласно новым правилам, в частности, уже нет обязанности подавать акт по уходу для получения отсрочки от мобилизации.

Об этом журналистам портала "Про все" рассказала пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея.

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Представительница ТЦК напомнила, что лица, имеющие одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (супруга), при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных, могут рассчитывать на отсрочку.

Военнообязанным, которые ухаживают за больным близким родственником, больше не нужно указывать в заявлении в ТЦК и СП информацию об отсутствии других трудоспособных членов семьи. Не следует также подавать документы, подтверждающие невозможность осуществления ухода другими членами семьи. Однако это не означает, что, например, два брата могут ухаживать за больной матерью и, соответственно, получить отсрочку.

"Всю предоставленную в документах информацию при оформлении ухода обязательно проверят", — говорит представительница ТЦК.

По ее словам, при принятии решения о предоставлении отсрочки гражданину с таким основанием в ТЦК проверяют пребывание гражданина на военном учете, родственные связи военнообязанного, наличие других лиц и все остальное необходимое.

Информация о том, что когда человек ни разу не являлся в ТЦК, он не будет иметь права оформить отсрочку в связи с уходом или содержанием больного родственника, являются неправдивыми, поясняют в ТЦК.

Напомним, согласно законодательству существует предельный возраст пребывания на военной службе, ознакомиться с ним можно в статье Новини.LIVE.

Также мы писали, кто из пенсионеров может быть мобилизован, а кто имеет право на освобождение от военной службы.

ВСУ военный призыв мобилизация война в Украине ТЦК и СП

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