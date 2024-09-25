Як надається відстрочка по догляду за людиною з інвалідністю

Чоловік з жінкою-інвалідом. Ілюстративне фото: pixels.com

Українські чиновники внесли зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Згідно з новими правилами, зокрема, вже немає обов’язку подавати акт догляду для отримання відстрочки від мобілізації.

Про це журналістам порталу "Про все" розповіла речниця Черкаського обласного ТЦК Аліна Кривошея.

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Відстрочка по догляду за рідними з інвалідністю

Речниця нагадала, що особи, які мають одного зі своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка), за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними, можуть розраховувати на відстрочку.

Військовозобов'язаним, які доглядають за хворим близьким родичем більше не потрібно зазначати у заяві до ТЦК СП інформацію про відсутність інших працездатних членів сім’ї. Не треба також подавати документи, що підтверджують неможливість здійснення догляду іншими членами сім’ї. Проте це не означає, що, наприклад, два брати можуть доглядати за хворою матір’ю і, відповідно, отримати відстрочку.

"Всю надану в документах інформацію під час оформлення догляду обов'язково перевірять", — каже представниця ТЦК.

За її словами, під час ухвалення рішення про надання відстрочки громадянину з такою підставою, в ТЦК перевіряють перебування громадянина на військовому обліку, родинні зв’язки військовозобов’язаного, наявність інших осіб і все інше необхідне.

Інформація про те, що коли людина жодного разу не з’являлась до ТЦК, вона не матиме право оформити відстрочку у зв’язку з доглядом чи утриманням хворого родича неправдива, пояснюють в ТЦК.

Нагадаємо, згідно із законодавством, існує граничний вік перебування на військовій службі, ознайомитись із ним можна у статті Новини.LIVE.

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