Отсрочка в 2025 году – отсрочка в январе 2025 года

Граждане в ТЦК. Фото: varta1

В 2025 году право на отсрочку будет иметь целый ряд военнообязанных граждан Украины. В частности, граждане, оформившие бронирование, имеющие подтвержденную инвалидность, временно непригодные или имеющие родственников с инвалидностью.

Об этом идет речь в материале на портале УНІАН.

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Мобилизация и отсрочка

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, начатая после введения военного положения на всей территории страны.

Вместе с тем, часть граждан имеет право на отсрочку от мобилизации.

Кто будет иметь право на отсрочку в 2025 году

В 2025 году не будут мобилизовать граждан, имеющих бронирование на своих предприятиях или в организациях, где они работают.

Кроме того, отсрочка предоставляется следующим категориям граждан:

тем, у кого подтверждена инвалидность любой группы;

тем, кто согласно выводу ВВК считается временно непригодным — им предоставляется отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья;

тем, чьи близкие родственники (например, супруга/супруги, их родители) — лица с инвалидностью 1-й или 2-й группы (тогда предоставляется отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом);

тем, чьи близкие родственники погибли во время АТО или во время военного положения или их признали пропавшими без вести (в случае, если они были непосредственными участниками или обеспечивали проведение мероприятий).

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли оформить отсрочку без военного билета.

Добавим, мы сообщали, кто из многодетных родителей может оформить отсрочку через "Резерв+".