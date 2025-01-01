Відстрочка в 2025 році — відстрочка в січні 2025 року

Громадяни в ТЦК. Фото: varta1

У 2025 році право на відстрочку матиме ціла низка військовозобов’язаних громадян України. Зокрема, ті, хто оформили бронювання, мають підтверджену інвалідність, є тимчасово непридатними чи мають родичів з інвалідністю.

Про це йдеться у матеріалі на порталі УНІАН.

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Мобілізація та відстрочка

В Україні продовжується загальна мобілізація, розпочата після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Разом з тим частина громадян має право на відстрочку від мобілізації.

Хто матиме право на відстрочку в 2025 році

У 2025 році не мобілізуватимуть тих громадян, які мають бронювання на своїх підприємствах чи в організаціях, де вони працюють.

Крім того, відстрочка надається наступним категоріям громадян:

тим, у кого підтверджена інвалідність будь-якої групи;

тим, хто, згідно з висновком ВЛК, вважається тимчасово непридатним — їм надається відстрочка від мобілізації за станом здоров'я;

тим, чиї близькі родичі (наприклад, дружина/чоловік, їхні батьки) — особи з інвалідністю 1-ї або 2-ї групи (тоді надається відстрочка від мобілізації по догляду за інвалідом);

тим, чиї близькі родичі загинули під час АТО або в період воєнного стану чи їх визнали зниклими безвісти (у разі, якщо вони були безпосередніми учасниками або забезпечували проведення заходів).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна оформити відстрочку без військового квитка.

Додамо, ми повідомляли, хто з багатодітних батьків може оформити відстрочку через "Резерв+".