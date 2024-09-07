Отсрочка от мобилизации — Лубинец объяснил детали

Отсрочка от мобилизации — омбудсмен объяснил изменения в законодательстве
16 июля истек двухмесячный срок, в течение которого все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете, должны были обновить свои военно-учетные данные. Эта норма содержится в Законе № 3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", который вступил в силу 18 мая. Для лучшего ознакомления граждан с изменениями в Офисе омбудсмена разработали инфографику.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в субботу, 7 сентября.
Отсрочка от мобилизации — разъяснение изменений в законодательстве
Относительно отсрочки от мобилизации закон определяет следующее:
Защита критически важных секторов
Определены механизмы, согласно которым работники критически важных отраслей экономики и государственного управления могут получить отсрочку от мобилизации.
Это позволяет обеспечить функционирование ключевых сфер, таких как энергетика, транспорт, здравоохранение и т.д.
Совершенствование процедуры предоставления отсрочки от мобилизации
Установлены четкие критерии и процедуры отсрочки от мобилизации. Это может включать отсрочку для работников критически важных отраслей, студентов, людей с семейными обстоятельствами, нуждающимися в их присутствии.
Такая процедура помогает сохранить критически важные функции общества и поддерживать социальную стабильность.
Читайте Новини.LIVE!