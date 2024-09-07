Отсрочка от мобилизации — Лубинец объяснил детали

Военнообязанные в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

16 июля истек двухмесячный срок, в течение которого все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете, должны были обновить свои военно-учетные данные. Эта норма содержится в Законе № 3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", который вступил в силу 18 мая. Для лучшего ознакомления граждан с изменениями в Офисе омбудсмена разработали инфографику.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в субботу, 7 сентября.

Читайте также:

Мобилизация, разъяснение по отсрочке. Фото: Дмитрий Лубинец

Отсрочка от мобилизации — разъяснение изменений в законодательстве

Относительно отсрочки от мобилизации закон определяет следующее:

Защита критически важных секторов

Определены механизмы, согласно которым работники критически важных отраслей экономики и государственного управления могут получить отсрочку от мобилизации.

Это позволяет обеспечить функционирование ключевых сфер, таких как энергетика, транспорт, здравоохранение и т.д.

Отсрочка от мобилизации, важные моменты. Фото: Дмитрий Лубинец

Совершенствование процедуры предоставления отсрочки от мобилизации

Установлены четкие критерии и процедуры отсрочки от мобилизации. Это может включать отсрочку для работников критически важных отраслей, студентов, людей с семейными обстоятельствами, нуждающимися в их присутствии.

Такая процедура помогает сохранить критически важные функции общества и поддерживать социальную стабильность.

Отсрочка от мобилизации. Фото: инфографика, Дмитрий Лубинец