Відстрочка від мобілізації — Лубінець пояснив деталі

Військовозобов'язані у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

16 липня сплинув двомісячний термін, протягом якого усі громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, мали оновити свої військово-облікові дані. Ця норма міститься у Законі № 3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", який набув чинності 18 травня. Для кращого ознайомлення громадян зі змінами в Офісі омбудсмена розробили інфографіку.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у суботу, 7 вересня.

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Мобілізація, роз'яснення щодо відстрочки. Фото: Дмитро Лубінець

Відстрочка від мобілізації — роз’яснення змін до законодавства

Щодо відстрочки від мобілізації закон визначає наступне:

Захист критично важливих секторів

Визначені механізми, за якими працівники критично важливих галузей економіки та державного управління можуть отримати відстрочку від мобілізації.

Це дозволяє забезпечити функціонування ключових сфер, таких як енергетика, транспорт, охорона здоров'я тощо.

Відстрочка від мобілізації, важливі моменти. ФОто: Дмитро Лубінець

Вдосконалення процедури надання відстрочки від мобілізації

Встановлені чіткі критерії та процедури надання відстрочки від мобілізації. Це може включати відстрочку для працівників критично важливих галузей, студентів, людей з сімейними обставинами, які потребують їхньої присутності.

Така процедура допомагає зберегти критично важливі функції в суспільстві та підтримувати соціальну стабільність.

Відстрочка від мобілізації. Фото: інфографіка, Дмитро Лубінець