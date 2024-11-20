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Отсрочка от призыва — поможет ли адвокатский запрос

20 ноября 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от призыва через адвоката — как оформить
Мужчины обновляют данные в ЦПАПе. Фото архивное: Общественное
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Представительство клиента является одной из форм адвокатской деятельности, направленной на защиту прав и исполнения обязанностей клиента, в том числе и в государственных органах. Но может ли адвокатский запрос в ТЦК полностью заменить личное обращение военнообязанного, в частности, по оформлению отсрочки?

Об этом ответили в статье Национальной ассоциации адвокатов Украины.

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Как привели в пример в статье, один человек, получив повестку в ТЦК, решил обратиться в учреждение через своего адвоката. Адвокат направил запрос, в котором просил предоставить информацию о возможности отсрочки от мобилизации для клиента, на содержании которого находятся трое несовершеннолетних детей. В ответ ТЦК сообщил, что оснований для отсрочки нет, поскольку одному из детей уже исполнилось 18 лет, а значит, мужчина подлежит мобилизации.

В дальнейшем мужчина решил подать иск в суд. Спор дошел до кассационной инстанции, где судьи в частности рассмотрели вопрос о статусе адвокатского запроса.

Кассационный административный суд Верховного Суда поддержал выводы судов предыдущих инстанций, признав доводы истца ошибочными. В частности, было отклонено отождествление адвокатского запроса о предоставлении информации о возможности отсрочки от мобилизации с обращением для принятия решения о предоставлении такой отсрочки.

В каких случаях адвокат может обращаться по поводу документов в ТЦК

Согласно статье 24 Закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", адвокатский запрос является письменным обращением адвоката к органам государственной власти, местному самоуправлению, их должностным и должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности и подчинения, а также общественных объектов. соединений с целью получения информации или копий документов, необходимых для предоставления правовой помощи клиенту.

Органы государственной власти, местного самоуправления, их должностные и должностные лица, а также руководители предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений, получивших адвокатский запрос, обязаны в течение пяти рабочих дней с момента его получения предоставить адвокату запрашиваемую информацию и копии документов, за исключением содержащих информацию с ограниченным доступом.

Несмотря на это, ввиду правовой природы адвокатского запроса и поднятых в нем вопроса, такой запрос не может считаться обращением военнообязанного для принятия решения о предоставлении отсрочки от мобилизации.

Напомним, адвокаты объяснили, что делать, если в пришедшем туда военнообязанном ТЦК сразу же отказали в предоставлении отсрочки и не рассмотрели документы.

Также адвокат объяснил, могут ли в ТЦК отказывать в отсрочке от мобилизации, если гражданин не обновил военно-учетные данные.

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