Відстрочка від призову через адвоката — як оформити

Чоловіки оновлюють дані у ЦНАПі. Фото архівне: Суспільне

Представництво клієнта є однією з форм адвокатської діяльності, яка спрямована на захист прав і виконання обов’язків клієнта, зокрема й у державних органах. Але чи може адвокатський запит до ТЦК повністю замінити особисте звернення військовозобов'язаного, зокрема щодо оформлення відстрочки?

Про це відповіли у статті Національної асоціації адвокатів України.

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Як навели до прикладу у статті, один чоловік, отримавши повістку до ТЦК, вирішив звернутися до установи через свого адвоката. Адвокат направив запит, в якому просив надати інформацію щодо можливості відстрочки від мобілізації для клієнта, на утриманні якого перебувають троє неповнолітніх дітей. У відповідь ТЦК повідомив, що підстав для відстрочки немає, оскільки одному з дітей уже виповнилося 18 років, а отже, чоловік підлягає мобілізації.

Надалі чоловік вирішив подати позов до суду. Спір дійшов до касаційної інстанції, де судді, зокрема, розглянули питання щодо статусу адвокатського запиту.

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду підтримав висновки судів попередніх інстанцій, визнавши доводи позивача помилковими. Зокрема, було відхилено ототожнення адвокатського запиту про надання інформації щодо можливості відстрочки від мобілізації зі зверненням для ухвалення рішення про надання такої відстрочки.

В яких випадках адвокат може звертатися щодо документів до ТЦК

Відповідно до статті 24 Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", адвокатський запит є письмовим зверненням адвоката до органів державної влади, місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності та підпорядкування, а також громадських об’єднань з метою отримання інформації або копій документів, необхідних для надання правової допомоги клієнту.

Органи державної влади, місцевого самоврядування, їхні посадові та службові особи, а також керівники підприємств, установ, організацій і громадських об'єднань, які отримали адвокатський запит, зобов'язані протягом п'яти робочих днів з моменту його отримання надати адвокату запитувану інформацію та копії документів, за винятком тих, що містять інформацію з обмеженим доступом.

Попри це, зважаючи на правову природу адвокатського запиту та порушені в ньому питання, такий запит не може вважатися зверненням військовозобов'язаного для ухвалення рішення про надання відстрочки від мобілізації.

Нагадаємо, адвокати пояснили, що робити, якщо в ТЦК військовозобов'язаному, який прийшов туди, одразу ж відмовили у наданні відстрочки та не розглянули документів.

Також адвокат пояснив, чи можуть в ТЦК відмовляти у відтермінуванні від мобілізації, якщо громадянин не оновив військово-облікові дані.