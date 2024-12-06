Срок отсрочки от мобилизации – когда истекает отсрочка

Оформление отсрочки в ТЦК. Фото: Новини.PRO

Разные категории украинцев получают отсрочку от мобилизации на разные сроки. Самая длинная отсрочка для госслужащих — она равна всему времени мобилизации, то есть фактически бессрочна.

Об этом говорится в материале ТСН.

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Отсрочка от мобилизации предоставляется разным категориям граждан на разные сроки.

Так, для работников и служащих органов власти отсрочка от мобилизации может быть равна всему времени мобилизации.

Это единственная категория граждан, которая фактически полностью освобождается от мобилизации.

Сроки действия отсрочки для ряда категорий

Для других граждан законом определены сроки продолжительности отсрочки от призыва в особый период.

В частности, для работников юрлиц, признанных критически важными для обеспечения потребностей сил обороны Украины, отсрочка предоставляется на срок действия контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ и предоставление услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований.

Работники юрлиц, признанные критически важными для экономики, и операторы противоминной деятельности получают отсрочку на 12 месяцев.

А вот в отношении работников определенных международных и неправительственных организаций закон отмечает, что их отсрочка будет продолжаться до истечения срока договора (контракта) или срока, на который они избраны или назначены.

Напомним, мы писали о том, влияют ли штрафы на оформление отсрочки.

Также мы ранее сообщали о том, какие категории украинцев имеют право на оформление отсрочки в приложении "Резерв+".