Строк відстрочки від мобілізації — коли закінчується відстрочка

Оформлення відстрочки у ТЦК. Фото: Новини.PRO

Різні категорії українців отримують відстрочку від мобілізації на різні строки. Найдовшою є відстрочка для держслужбовців — вона дорівнює усьому часу мобілізації, тобто фактично є безстроковою.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

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Відстрочка від мобілізації надається різним категоріям громадян на різні терміни.

Так, для працівників і службовців органів влади відстрочка від мобілізації може дорівнювати усьому часу мобілізації.

Це єдина така категорія громадян, яка фактично повністю звільняється від мобілізації.

Терміни дії відстрочки для низки категорій

Для інших громадян законом визначені свої терміни тривалості відстрочки від призову у особливий період.

Зокрема, для працівників юросіб, визнаних критично важливими для забезпечення потреб Сил оборони України, відстрочка надається на строк дії контракту (договору) на постачання товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань.

Працівники юросіб, які визнані критично важливими для економіки, та оператори протимінної діяльності отримують відстрочку на 12 місяців.

А от щодо працівників визначених міжнародних та неурядових організацій закон зазначає, що їхня відстрочка триватиме до завершення строку договору (контракту) або строку, на який їх обрано чи призначено.

Нагадаємо, ми писали про те, чи впливають штрафи на оформлення відстрочки.

Також ми раніше повідомляли про те, які категорії українців мають право на оформлення відстрочки у застосунку "Резерв+".