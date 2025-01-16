Отсрочка от мобилизации — какой документ нужен для оформления отсрочки

Отсрочка с приписным — возможно ли это
Для того чтобы оформить отсрочку от мобилизации, украинский гражданин должен иметь военно-учетный документ. Но приписное удостоверение не может быть таким документом, потому что оно подлежит замене в 25 лет.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка от мобилизации — какой надо иметь статус
Для того чтобы оформить отсрочку от мобилизации, гражданин должен находиться на воинском учете.
Также он должен иметь статус "военнообязанный".
Кроме того, у гражданина должен быть при себе военно-учетный документ, который удостоверит принадлежность к воинскому учету.
Можно ли оформить отсрочку с приписным
Этим военно-учетным документом должен быть военный билет или временное удостоверение военнообязанного.
Что касается возможности оформить отсрочку с приписным удостоверением, то адвокат Юрий Айвазян объяснил, почему такое невозможно.
"Приписное присылать не советую, потому что не вижу в этом смысла. Это предоставит ТЦК лишь дополнительные основания сказать, что отсрочку вам оформят только после того, как вы получите новый бумажный ВУД", — подчеркнул юрист.
Напомним, мы ранее писали о том, кому доступно продление отсрочки через "Резерв+".
Также мы сообщали, достаточно ли для оформления отсрочки от мобилизации электронного военно-учетного документа.
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