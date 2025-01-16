Отсрочка от мобилизации — какой документ нужен для оформления отсрочки

Оформление отсрочки в ТЦК. Фото: УНІАН

Для того чтобы оформить отсрочку от мобилизации, украинский гражданин должен иметь военно-учетный документ. Но приписное удостоверение не может быть таким документом, потому что оно подлежит замене в 25 лет.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Для того чтобы оформить отсрочку от мобилизации, гражданин должен находиться на воинском учете.

Также он должен иметь статус "военнообязанный".

Кроме того, у гражданина должен быть при себе военно-учетный документ, который удостоверит принадлежность к воинскому учету.

Можно ли оформить отсрочку с приписным

Этим военно-учетным документом должен быть военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Что касается возможности оформить отсрочку с приписным удостоверением, то адвокат Юрий Айвазян объяснил, почему такое невозможно.

"Приписное присылать не советую, потому что не вижу в этом смысла. Это предоставит ТЦК лишь дополнительные основания сказать, что отсрочку вам оформят только после того, как вы получите новый бумажный ВУД", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, кому доступно продление отсрочки через "Резерв+".

Также мы сообщали, достаточно ли для оформления отсрочки от мобилизации электронного военно-учетного документа.