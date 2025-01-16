Відстрочка від мобілізації — який документ потрібен для оформлення відстрочки

Оформлення відстрочки в ТЦК. Фото: УНІАН

Для того, аби оформити відстрочку від мобілізації, український громадянин повинен мати військово-обліковий документ. Але приписне посвідчення не може бути таким документом, бо воно підлягає заміні в 25 років.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Для того, аби оформити відстрочку від мобілізації, громадянин має перебувати на військовому обліку.

Також він повинен мати статус "військовозобов’язаний".

Крім того, у громадянина повинен бути при собі військово-обліковий документ, який засвідчить приналежність до військового обліку.

Чи можна оформити відстрочку з приписним

Цим військово-обліковим документом має бути військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Щодо можливості оформити відстрочку із приписним посвідченням, то адвокат Юрій Айвазян пояснив, чому таке неможливо.

"Приписне надсилати не раджу, бо не бачу в тому сенсу. Це надасть ТЦК лише додаткові підстави сказати, що відстрочку вам оформлять тільки після того, як ви отримаєте новий паперовий ВОД", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кому доступне продовження відстрочки через "Резерв+".

Також ми повідомляли, чи достатньо для оформлення відстрочки від мобілізації електронного військово-облікового документу.