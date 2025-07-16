Прохождение военной квалификации в Польше — касается ли это украинцев

Военная квалификация в Польше — могут ли призвать украинцев
В сети появились слухи о том, что несколько сотен тысяч граждан, проживающих в Польше, могут направить на прохождение военной квалификации, которая является аналогом украинской ВВК. На фоне таких слухов у пользователей соцсетей возник вопрос, могут ли обязать к такой процедуре украинцев, которые проживают в этой стране или даже получили ее гражданство.
О том, могут ли призвать украинцев за рубежом, в комментарии ТСН рассказал посол Украины в Республике Польша Василий Боднар.
Что такое военная квалификация и кого она касается
Военная квалификация — ежегодная обязательная проверка состояния здоровья и готовности к военной службе. Целью процедуры является обновление воинского учета и выяснение, насколько население пригодно к службе физически и психологически.
В 2026 году военная классификации продлится с февраля до конца апреля. К ней планируют привлечь 235 тысяч граждан — на пять тысяч человек больше, чем было в прошлом году.
"Это обусловлено расширением групп граждан, подлежащих проверке, в частности, добавились новые категории женщин и специалистов. Другие аспекты процедуры существенно не изменились", — объяснил диплом.
Обязательно должны пройти военную квалификацию:
- мужчины 2007 года рождения (базовый "призывной" возраст);
- мужчины 2002–2006 годов рождения, которые ранее не проходили квалификацию и не имеют окончательно определенной категории годности;
- граждане, которых признали непригодными в 2024–2025 годах (речь идет о тех, у кого срок непригодности истекает раньше, чем завершится квалификация в 2026 году);
- добровольцы в возрасте 18+;
- те, кому до конца 2026 году исполняется 60 лет.
Кроме того, как мобилизационный ресурс могут рассматривать:
- женщин 1999–2007 годов рождения, которые имеют профессиональные квалификации и пригодны к службе;
- студенток, которые в 2025–2026 учебном году заканчивают обучение по важным для обороны специальностям или профессиям.
Главной задачей военной квалификации является актуализация данных о людях, которых можно привлекать к защите государства. После квалификации каждого участника фиксируют в воинском учете, вносят в пассивный резерв и предоставляют ему начальное воинское звание. В дальнейшем этих людей могут мобилизовать на военные учения, а в случае чрезвычайных ситуаций призвать на службу.
Надо ли проходить военную квалификацию украинцам, которые находятся в Польше
По словам Василия Боднара, граждан Украины, которые временно проживают в Польше, это требование не касается. Другое дело, если человек имеет польское гражданство.
"Украинцы, которые получили гражданство Польши, подпадают на общих основаниях (под прохождение военной квалификации, — Ред.), если входят в список тех, кого это касается", — отметил посол.
Напомним, в 2026 году Министерство обороны Польши планирует развернуть масштабную кампанию по военной квалификации. К проверке могут привлечь до 235 тысяч граждан.
Также мы сообщали, что в Польше могут изменить условия въезда для иностранцев. В частности, это будет касаться граждан Украины.
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