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Військова кваліфікація в Польщі — чи можуть призвати українців

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 04:30
Проходження військової кваліфікації в Польщі — чи стосується це українців
Василь Боднар. Фото: Vasyl Bodnar/Facebook

У мережі з'явилися чутки про те, що кілька сотень тисяч громадян, які проживають у Польщі, можуть направити на проходження війкової кваліфікації, яка є аналогом української ВЛК. На тлі таких чуток у користувачів соцмереж виникло питання, чи можуть зобов'язати до такої процедури українців, які проживають у цій країні або навіть отримали її громадянство.

Про те, чи можуть призвати українців за кордоном, у коментарі ТСН розповів посол України в Республіці Польща Василь Боднар.

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Що таке військова кваліфікація та кого вона стосується

Військова кваліфікація — щорічна обов'язкова перевірка стану здоров’я та готовності до військової служби. Метою процедури є оновлення військового обліку та з'ясування, наскільки населення придатне до служби фізично та психологічно.

У 2026 році військова класифікації триватиме від лютого до кінця квітня. До неї планують залучитися 235 тисяч громадян — на п'ять тисяч людей більше, ніж було минулого року.

"Це зумовлено розширенням груп громадян, які підлягають перевірці, зокрема, додалися нові категорії жінок і спеціалістів. Інші аспекти процедури суттєво не змінилися", — пояснив диплом.

Обов'язково мають пройти військову кваліфікацію:

  • чоловіки 2007 року народження (базовий "призовний" вік);
  • чоловіки 2002–2006 років народження, які раніше не проходили кваліфікацію та не мають остаточно визначеної категорії придатності;
  • громадяни, яких визнали непридатними у 2024–2025 роках (йдеться про тих, у кого термін непридатності спливає раніше, ніж завершиться кваліфікація у 2026 році);
  • добровольці віком 18+;
  • ті, кому до кінця 2026 році виповнюється 60 років.

Крім того, як мобілізаційний ресурс можуть розглядати:

  • жінок 1999–2007 років народження, які мають професійні кваліфікації та придатні до служби;
  • студенток, які у 2025–2026 навчальному році закінчують навчання за важливими для оборони спеціальностями чи професіями.

Головним завданням військової кваліфікації є актуалізація даних про людей, яких можна залучати до захисту держави. Після кваліфікації кожного учасника фіксують у військовому обліку, вносять дл пасивного резерву та надають йому початкове військове звання. У подальшому цих людей можуть мобілізувати на військові навчання, а в разі надзвичайних ситуацій призвати на службу.

Чи треба проходити військову кваліфікацію українцям, які перебувають у Польщі

За словами Василя Боднара громадян України, які тимчасово проживають у Польщі, ця вимога не стосується. Інша річ, якщо людина має польське громадянство.

"Українці, які отримали громадянство Польщі, підпадають на загальних підставах (під проходження військової кваліфікації, — Ред.), якщо входять до списку тих, кого це стосується", — зазначив посол.

Нагадаємо, у 2026 році Міністерство оборони Польщі планує розгорнути масштабну кампанію з військової кваліфікації. До перевірки можуть залучити до 235 тисяч громадян.

Також ми повідомляли, що в Польщі можуть змінити умови в'їзду для іноземців. Зокрема, це стосуватиметься громадян України.

Польща військовий призов мобілізація закордон ВЛК
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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