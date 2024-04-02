Военная подготовка студентов 2024 — в МОН ответили, какие изменения введут

Кафедра военной подготовки ГНУ. Фото: dpu.edu.ua

В ближайшее время народные депутаты в Украине планируют рассмотреть и принять в целом законопроект о мобилизации. Среди предложенных изменений предполагается внедрение военной подготовки для всех студентов.

Как планируют вводить эту инициативу, к каким нововведениям готовиться, рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью изданию "Апостроф".

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По словам чиновника, система военной подготовки в высших учебных заведениях должна коренным образом измениться. В частности, в планах ликвидировать военные кафедры, унаследованные от Советского Союза. Именно над этим и сейчас работают украинские власти.

"Мы нуждаемся в офицерах нового образца, вооруженных самыми современными знаниями, в том числе по стандартам НАТО. И унаследованные нами от Советского Союза военные кафедры не способны удовлетворить эти потребности", — сказал Винницкий.

Заместитель министра отметил, что в планах разделит аудиторную часть обучения и полигонную. В первую очередь это связано с тем, что современная военная техника нуждается в глубоких знаниях.

"Аудиторную будут осуществлять гражданские преподаватели университета. А полигонную, которая предусматривает сугубо военные навыки, — офицеры. Причем не пенсионеры, как это было на советских военных кафедрах, а действующие офицеры (возможно, те из них, которые имеют педагогическую квалификацию), способны заинтересовать студентов военным делом и подготовить будущих офицеров", — подчеркнул он.

Винницкий добавил, что систему придется радикально расширять, поскольку специальные кафедры существуют не во всех вузах.

"Думаю, на первом этапе в городах будут созданы единые подразделения, где будут учиться студенты из всех местных вузов. Конечно, это не касается Киева, Львова и других мегаполисов, где одним учебным заведением не обойдешься", — пояснил чиновник.

Ранее мы сообщали, будут ли мобилизовать юношу после прохождения военной подготовки.

Напомним, мы писали, что заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин объяснил, почему необходима военная подготовка для гражданских.

Также мы информировали, что срочная военная служба в Украине будет заменена интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста.