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Військова підготовка для студентів 2024 — що планують змінити та як проходитиме

2 квітня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Військова підготовка студентів 2024 — у МОН відповіли, які зміни запровадять
Кафедра військової підготовки ДПУ. Фото: dpu.edu.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Найближчим часом народні депутати в Україні планують розглянути та прийняти в цілому законопроєкт про мобілізацію. Серед багатьох запропонованих змін передбачається впровадження військової підготовки для всіх студентів.

Як планують запроваджувати цю ініціативу, до яких нововведень готуватися, розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв'ю виданню "Апостроф". 

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За словами чиновника, система військової підготовки в закладах вищої освіти має докорінно змінитися. Зокрема у планах ліквідувати військові кафедри, успадковані від Радянського Союзу. Саме над цим і працює наразі українська влада. 

"Ми потребуємо офіцерів нового зразка, озброєних найсучаснішими знаннями, в тому числі за стандартами НАТО. І успадковані нами від Радянського Союзу військові кафедри не здатні задовольнити ці потреби", — сказав Винницький.

Заступник міністра зазначив, що у планах розділити аудиторну частину навчання і полігонну. У першу чергу це пов'язано з тим, що сучасна військова техніка потребує глибоких знань. 

"Аудиторну будуть здійснювати цивільні викладачі університету. А полігонну, яка передбачає суто військові навички, — офіцери. Причому не пенсіонери, як це було на радянських військових кафедрах, а чинні офіцери (можливо, ті з них, які мають педагогічну кваліфікацію), здатні зацікавити студентів військовою справою і підготувати майбутніх офіцерів", — наголосив він.

Винницький додав, що систему доведеться радикально розширювати, оскільки спеціальні кафедри існують не в усіх вишах.

"Гадаю, на першому етапі в містах буде створено єдині підрозділи, де навчатимуться студенти з усіх місцевих вишів. Звичайно, це не стосується Києва, Львова та інших мегаполісів, де одним навчальним закладом не обійдешся", — пояснив чиновник.

Раніше ми повідомляли, чи мобілізуватимуть юнака після проходження військової підготовки.

Нагадаємо, ми писали, що заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін пояснив, чому потрібна військова підготовка для цивільних.

Також ми інформували, що строкову військову службу в Україні замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку. 

студенти
Україна
зміни
воєнний стан
Міносвіти
військова підготовка

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