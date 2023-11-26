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Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

26 ноября 2023 18:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп
Народный депутат Украины Марьяна Безуглая. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинское военное командование планирует мобилизовать не менее 20 тыс. военнообязанных ежемесячно. Об этом шла речь в плане на 2024 год.

Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

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По ее словам, Главнокомандующий ВСУ не смог предоставить план замысла на 2024 год.

"Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тыс. граждан в месяц", — написала Безуглая.

Она отметила, что при планировании бюджета на 2024 год нардепы также спрашивали, закладывать ли средства под ротацию и демобилизацию.

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Скриншот поста Безуглой

Кроме того, народный депутат Марьяна Безуглая требует отставки Главнокомандующего Валерия Залужного. По ее словам, он не смог предоставить план замысла на 2024 год.

Также мы писали ранее, что соцсетями распространился скандал, участниками которого стали нардеп от "Слуги народа" Марианна Безуглая и спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Политический деятель обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в том, что он вроде бы не решает проблемы, которые имеют ВСУ, поэтому ее начали хейтить в комментариях.

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