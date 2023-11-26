Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Народна депутатка України Мар'яна Безугла. Фото: соцмережі

Українське військове командування планує мобілізовувати щонайменше 20 тис. військовозобов'язаних щомісяця. Про це йшлося у задумі на 2024 рік.

Про це повідомила заступниця голови Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла.

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За її словами, Головнокомандувач ЗСУ не зміг надати план задуму на 2024 рік.

"Військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тис. громадян на місяць", — написала Безугла.

Вона зазначила, що під час планування бюджету на 2024 рік нардепи також запитували, чи закладати кошти під ротацію і демобілізацію.

Скриншот допису Безуглої

Крім того, народна депутатка Мар'яна Безугла вимагає відставки Головнокомандувача Валерія Залужного. За її словами, він не зміг надати план задуму на 2024 рік.

Також ми писали раніше, що соцмережами поширився скандал, учасниками якого стали нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла та речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Політична діячка звинуватила головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в тому, що він начебто не вирішує проблеми, які мають ЗСУ, через це її почали хейтити у коментарях.