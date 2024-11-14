Электронный рапорт на перевод в Армия+ — как перевестись в другую часть онлайн

Телефон в руках военного. Фото: Армія.Inform

Военнослужащим Вооруженных сил Украины упростили возможность перевода в другую воинскую часть. Теперь это можно сделать через приложение "Армия+", подав электронный рапорт.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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"Инициатива была разработана Минобороны совместно с ВСУ и общественными организациями. Функция будет доступна в приложении с 15 ноября. Это решение — возможность для каждого воина эффективнее использовать свой опыт и навыки там, где они наиболее нужны", — пояснил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Как оформить перевод в Армия+

Чтобы оформить перевод в другую воинскую часть, нужно подать электронный рапорт в "Армия+", где нужно добавить:

копию военного билета или удостоверение офицера;

рекомендательное письмо от части, в которую военный планирует перевод;

согласование от действующего командира (только для отдельных категорий);

заключение военно-врачебной комиссии (при наличии медицинских показаний).

Важно! Для рядового и сержантского состава не требуется согласования от действующего командира.

Как долго рассматривают рапорт на перевод и как часто можно менять воинскую часть

Кадровый центр Вооруженных сил Украины должен проверить заявление в течение 72 часов. Военного обязательно должны проинформировать о результатах рассмотрения через "Армию+".

Перевод военных возможен не чаще одного раза в год, однако обязательно отслужить от шести месяцев в текущем подразделении.

Также в Минобороны предупредили, что процесс будут контролироваться системой случайных проверок. Если будут выявлены нарушения, обращения могут повторно рассмотреть.

Напомним, недавно в приложении "Армия+" добавили опрос, где военнослужащим дали возможность высказаться о возможности смены места службы.

Также в конце октября в Генштабе анонсировали постепенное обновление "Армия+". Применение для военных получит важное обновление — пять новых электронных рапортов.