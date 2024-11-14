Електронний рапорт на переведення в Армія+ — як перевестися в іншу частину онлайн

Телефон в руках військового. Фото: Армія.Inform

Військовослужбовцям Збройних сил України спростили можливість переведення в іншу військову частину. Тепер це можна зробити через застосунок "Армія+", подавши електронний рапорт.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

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Коли буде доступна нова функція в Армія+

"Ініціатива була розроблена Міноборони спільно з ЗСУ та громадськими організаціями. Функція буде доступна у застосунку з 15 листопада. Це рішення — можливість для кожного воїна ефективніше використовувати свій досвід і навички там, де вони найбільш потрібні", — пояснив міністр оборони України Рустем Умєров.

Як оформити переведення в Армія+

Щоб оформити переведення в іншу військову частину, потрібно подати електронний рапорт в "Армія+", де потрібно додати:

копію військового квитка або посвідчення офіцера;

рекомендаційний лист від частини, в яку військовий планує переведення;

погодження від чинного командира (лише для окремих категорій);

висновок військово-лікарської комісії (за наявності медичних показань).

Важливо! Для рядового та сержантського складу більше не вимагається погодження від чинного командира.

Як довго розглядають рапорт на переведення та як часто можна змінювати військову частину

Кадровий центр Збройних сил України має перевірити заяву впродовж 72 годин. Військового обов'язково мають поінформувати про результати розгляду через "Армія+".

Переведення військових можливе не частіше одного разу на рік, однак обов'язково потрібно відслужити від шести місяців в поточному підрозділі.

Також у Міноборони попередили, що процес контролюватимуть системою випадкових перевірок. Якщо виявлятимуть порушення, то звернення можуть повторно розглянути.

Нагадаємо, нещодавно у застосунку "Армія+" додали опитування, де військовослужбовцям дали можливість висловитися щодо можливості зміни місця служби.

Також наприкінці жовтня у Генштабі анонсували поступове оновлення "Армія+". Застосунок для військових отримає важливе оновлення — п'ять нових електронних рапортів.