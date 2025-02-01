Возвращение после СОЧ без наказания — личный опыт военных

Военнослужащий Луганского пограничного отряда. Фото: скриншот

Военнослужащие, которые решили самовольно покинуть часть во время службы, имеют возможность вернуться в армию и восстановить полностью законное обеспечение. Такую возможность бойцам предоставили до 1 марта 2025 года.

Об этом стало известно из интервью военнослужащих Луганского пограничного отряда, которые рассказали о своем опыте побега и возвращения в армию.

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Военнослужащий Максим с 2018 года служит в рядах Вооруженных сил Украины, а с августа 2023 года — в Луганском пограничном отряде. Он рассказал, что пробыл в СОЧ около 9 месяцев.

"Меня побудило на то, чтобы пойти в СОЧ — это морально психическое состояние, переезды за переездом. Как-то не выдержал. Пошел в СОЧ, потому что у меня мать заболела. Не выдержал и сделал так, что уехал с ППД", — рассказал мужчина.

Другой военнослужащий Александр рассказал, что мобилизовался в армию добровольно. Сначала его не хотели мобилизовать, однако с третьего раза его таки взяли. Он служит с 2023 года, а в СОЧ пошел по семейным обстоятельствам.

"У меня было по семейным причинам. У жены II группа инвалидности и двое детей. Огороды большие очень, надо было кому-то обрабатывать, а не было кому. А техникой обрабатывать никто не знал, только я один умел запускать и пользоваться", — поделился военный.

Сейчас оба военных вернулись из СОЧ обратно в войска. В свою очередь начальник отдела юридического обеспечения Андрей Бакрев предупредил, что военные, которые сбежали со службы, еще имеют шанс вернуться в армию без наказания.

"Военнослужащий, самовольно оставивший часть, имеет право до 29 ноября 2024 года вернуться в воинскую часть и быть восстановленным на всех видах обеспечения, и ему будут восстановлены все виды социальных гарантий, предусмотренных законодательством. Но это продлено только до 1 марта", — отметил Андрей Бакрев.

Напомним, в Министерстве обороны Украины предоставили разъяснения по возвращению военных из СОЧ — некоторые не могут сделать это по упрощенному режиму.

Также в Одесской области оправдали солдата Сергея Гнездилова, который публично ушел в СОЧ и привлек внимание к резонансному делу.