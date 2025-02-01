Повернення після СЗЧ без покарання — особистий досвід військових

Військовослужбовець Луганського прикордонного загону. Фото: скриншот

Військовослужбовці, які вирішили самовільно залишити частину під час служби, мають можливість повернутися до війська та поновити повністю законне забезпечення. Таку можливість бійцям надали до 1 березня 2025 року.

Про це стало відомо з інтерв'ю військовослужбовців Луганського прикордонного загону, які розповіли про свій досвід втечі та повернення до війська.

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Військовослужбовець Максим з 2018 року служить у лавах Збройних сил України, а з серпня 2023 року — у Луганському прикордонному загоні. Він розповів, що пробув у СЗЧ близько 9 місяців.

"Мене спонукало на те, щоб піти в СЗЧ — це морально психічний стан, переїзди за переїздом. Якось не витримав. Пішов в СЗЧ, бо у мене матір захворіла. Не витримав і зробив так, що поїхав з ППД", — розповів чоловік.

Інший військовослужбовець Олександр розповів, що мобілізувався до війська добровільно. Спочатку його не хотіли мобілізовувати, проте, за третім разом його таки взяли. Він служить з 2023 року, а у СЗЧ пішов через сімейні обставини.

"У мене було по сімейних причинах. Жінка має II групу інвалідності і двоє дітей. Городи великі дуже, треба було комусь обробляти, а не було кому. А технікою обробляти ніхто не знав, тільки я один, що вмів запускати і користуватися", — поділився військовий.

Наразі обидва військових повернулися із СЗЧ назад до війська. Своєю чергою начальник відділу юридичного забезпечення Андрій Бакрев попередив, що військові, які втекли зі служби, ще мають шанс повернутися до війська без покарання.

"Військовослужбовець, який самовільно залишив частину, має право до 29 листопада 2024 року повернутися до військової частини та бути поновленим на всіх видах забезпечення, і йому будуть поновлені всі види соціальних гарантій, передбачених законодавством. Але це продовжено тільки до 1 березня", — зазначив Андрій Бакрев.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України надали роз'яснення щодо повернення військових із СЗЧ — деякі не можуть зробити це за спрощеним режимом.

Також в Одеській області виправдали солдата Сергія Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ та привернув увагу до резонансної справи.