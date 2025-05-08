Новые изменения оценивания военных май 2025 — как теперь оценивают инвалидность

Медосмотр военнослужащего. Фото иллюстративное: Национальная академия Государственной пограничной службы Украины

В Украине с 1 января 2025 года заработала новая система установления инвалидности - вместо медико-социальной экспертизы (МСЭК) теперь действует оценка повседневного функционирования человека. Этот подход позволяет глубже и точнее при медосмотре установить потребности человека, его способность к самообслуживанию, труду и жизни, а также предоставить надлежащую медицинскую, социальную и профессиональную помощь.

Что такое оценка повседневного функционирования и кому из военнообязанных оно является обязательным объяснило Министерство здравоохранения Украины.

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Кого касается оценивания повседневного функционирования

Новая процедура охватывает военнослужащих, полицейских, пограничников, спасателей, сотрудников СБУ и представителей других ведомств. Они могут проходить оценивание для установления группы инвалидности или степени утраты профессиональной трудоспособности.

Кто дает направление на экспертизу

Направление на такую экспертизу может выдать председательствующий врач военно-врачебной комиссии, врачебно-экспертной комиссии или лечащий врач, если выявлены стойкие нарушения здоровья. Также направление осуществляется, если истек срок предварительного осмотра, есть длительное заболевание или пациент нетрудоспособен более 120 дней.

Кто оценивает состояние здоровья военнослужащего

Процесс оценки осуществляют экспертные команды как минимум из трех профильных врачей. Они анализируют медицинскую документацию и определяют функциональное состояние человека. Если документы подтверждают ранения, травмы, заболевания, связанные со службой или участием в боевых действиях, эксперты фиксируют соответствующую причину инвалидности. Если таких документов нет — инвалидность устанавливается как "общее заболевание".

Какие документы нужно принести с собой

Для проведения оценки нужно подготовить паспорт, налоговый номер, военно-учетные документы (если есть), медицинские заключения, результаты обследований и документы о связи заболевания с выполнением служебных обязанностей. Все эти материалы прилагаются к электронному направлению, или подаются в бумажной форме, если нет технической возможности.

Отдельный порядок оценки предусмотрен для военнослужащих СБУ и разведывательных органов - в таких случаях используются исключительно документы их ВВК.

Как устанавливают группу инвалидности — основные критерии

Группа инвалидности устанавливается в зависимости от процента утраты профессиональной трудоспособности: I — от 85% и выше, II — 66-84%, III — 40-65%. Если же потеря трудоспособности менее 40%, инвалидность не назначается, но может быть установлена частичная потеря трудоспособности.

При оценке также возможно установление бессрочной инвалидности, в частности, в случаях необратимых повреждений, таких как потеря конечностей или органов. Если состояние человека меняется, он имеет право подать на пересмотр группы инвалидности — но только при наличии новых медицинских данных.

Какие могут быть основания для установления инвалидности

Причина инвалидности фиксируется в соответствии с предоставленными пациентом документами. В целом на время оценивания обращают внимание на предоставленные документы, и затем устанавливается одна из причин инвалидности по следующим категориям: общее заболевание, инвалидность с детства, несчастный случай на производстве, профессиональное заболевание, ранения, травмы, контузии, увечья или заболевания, ранения или другие повреждения здоровья, вызванные взрывоопасными предметами, заболевания или повреждения здоровья, связанные с лишением личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

В Минздраве акцентируют, что ранения, травмы, контузии, увечья или заболевания могут касаться:

защиты Родины, выполнения обязанностей военной службы;

участие в антитеррористической операции или мероприятий против военной агрессии российской федерации против Украины;

выполнения работ, связанных с разминированием боеприпасов;

участия в боевых действиях и пребыванием на территории других государств;

выполнение служебных обязанностей, ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, ядерных аварий, ядерных испытаний, с участием в военных учениях с применением ядерного оружия, другим поражением ядерными материалами;

выполнение обязанностей военной службы или служебных обязанностей по охране общественного порядка, борьбы с преступностью и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций;

добровольного обеспечения проведения антитеррористической операции или мероприятий против военной агрессии Российской Федерации против Украины;

выполнение служебных обязанностей, связанных с выполнением полномочий и основных задач милиции или полиции;

прохождение военной службы или службы в органах внутренних дел, полиции, СБУ, других военных формированиях.

Кроме того, на комиссии обращают внимание и на заболевания, которые возникли из-за значительного влияния радиации. Например, в результате аварии на Чернобыльской АЭС или такие, которые были получены во время ликвидации последствий аварии.

В случае если документом, подтверждающим причину инвалидности, является решение (постановление) военно-врачебной, медицинской (военно-врачебной) или врачебно-экспертной комиссии об установлении причинно-следственной связи, при фиксации экспертной командой причины инвалидности также указывается формулировка из такого решения (постановления).

Напомним, адвокаты подробно разъяснили, какие документы надо брать с собой при прохождении ВВК и имеют ли право задерживать человека работники ТЦК во время обследования.

Также в Минздраве разъяснили, от чего зависит срок действия статуса инвалидности.