Нові зміни оцінювання військових травень 2025 — як тепер оцінюють інвалідність

Медогляд військовослужбовця. Фото ілюстративне: Національна академія Державної прикордонної служби України

В Україні з 1 січня 2025 року запрацювала нова система встановлення інвалідності — замість медико-соціальної експертизи (МСЕК) тепер діє оцінювання повсякденного функціонування особи. Цей підхід дозволяє глибше й точніше під час медогляду встановити потреби людини, її здатність до самообслуговування, праці та життя, а також надати належну медичну, соціальну і професійну допомогу.

Що таке оцінювання повсякденного функціонування та кому з військовозобов'язаних воно є обов'язковим пояснило Міністерство охорони здоров'я України.

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Кого стосується оцінювання повсякденного функціонування

Нова процедура охоплює військовослужбовців, поліцейських, прикордонників, рятувальників, співробітників СБУ та представників інших відомств. Вони можуть проходити оцінювання для встановлення групи інвалідності або ступеня втрати професійної працездатності.

Хто дає направлення на експертизу

Направлення на таку експертизу може видати головуючий лікар військово-лікарської комісії, лікарсько-експертної комісії або лікуючий лікар, якщо виявлені стійкі порушення здоров’я. Також направлення здійснюється, якщо минув термін попереднього огляду, є тривале захворювання або пацієнт непрацездатний понад 120 днів.

Хто оцінює стан здоров'я військовослужбовця

Процес оцінювання здійснюють експертні команди щонайменше з трьох профільних лікарів. Вони аналізують медичну документацію та визначають функціональний стан людини. Якщо документи підтверджують поранення, травми, захворювання, пов’язані зі службою або участю в бойових діях, експерти фіксують відповідну причину інвалідності. Якщо таких документів немає — інвалідність встановлюється як "загальне захворювання".

Які документи потрібно принести із собою

Для проведення оцінювання потрібно підготувати паспорт, податковий номер, військово-облікові документи (якщо є), медичні висновки, результати обстежень та документи про зв’язок захворювання з виконанням службових обов’язків. Усі ці матеріали додаються до електронного направлення, або подаються у паперовій формі, якщо немає технічної можливості.

Окремий порядок оцінювання передбачений для військовослужбовців СБУ та розвідувальних органів – у таких випадках використовуються виключно документи їхніх ВЛК.

Як встановлюють групу інвалідності — основні критерії

Група інвалідності встановлюється залежно від відсотка втрати професійної працездатності: I – від 85% і вище, II – 66–84%, III – 40–65%. Якщо ж втрати працездатності менше 40%, інвалідність не призначається, але може бути встановлено часткову втрату працездатності.

Під час оцінювання також можливо встановлення безстрокової інвалідності, зокрема, у випадках необоротних ушкоджень, як-от втрата кінцівок або органів. Якщо стан людини змінюється, вона має право подати на перегляд групи інвалідності — але тільки за наявності нових медичних даних.

Які можуть бути підстави для встановлення інвалідності

Причина інвалідності фіксується відповідно до наданих пацієнтом документів. Загалом на час оцінювання звертають увагу на документи, що надані, і потім встановлюється одна з причин інвалідності за такими категоріями: загальне захворювання, інвалідність з дитинства, нещасний випадок на виробництві, професійне захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва або захворювання, поранення чи інші ушкодження здоров’я, спричинені вибухонебезпечними предметами, захворювання або ушкодження здоров’я, пов’язані з позбавленням особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

В МОЗ акцентують, що поранення, травми, контузії, каліцтва або захворювання можуть стосуватися:

захисту Батьківщини, виконання обов’язків військової служби;

участь в антитерористичній операції або заходів проти військової агресії російської федерації проти України;

виконання робіт, пов’язаних з розмінуванням боєприпасів;

участі у бойових діях та перебуванням на території інших держав;

виконання службових обов’язків, ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, ядерних аварій, ядерних випробувань, з участю у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, іншим ураженням ядерними матеріалами;

виконання обов’язків військової служби або службових обов’язків з охорони громадського порядку, боротьби із злочинністю та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій;

добровільного забезпечення проведення антитерористичної операції або заходів проти військової агресії Російської Федерації проти України;

виконання службових обов’язків, пов’язаних із виконанням повноважень та основних завдань міліції або поліції;

проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, поліції, СБУ, інших військових формуваннях.

Крім того, на комісії звертають увагу й на захворювання, які виникли через значний вплив радіації. Наприклад, внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС або такі, що були отримані під час ліквідації наслідків аварії.

У разі коли документом, що підтверджує причину інвалідності, є рішення (постанова) військово-лікарської, медичної (військово-лікарської) або лікарсько-експертної комісії про встановлення причинно-наслідкового зв’язку, під час фіксації експертною командою причини інвалідності також зазначається формулювання з такого рішення (постанови).

Нагадаємо, адвокати детально роз'яснили, які документи треба брати із собою під час проходження ВЛК та чи мають право затримувати людину працівники ТЦК під час обстеження.

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