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Военные смогут автоматически оформлять статус УБД

11 декабря 2024 01:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Военнослужащие смогут автоматически оформлять статус участника боевых действий
Удостоверение участника боевых действий. Фото: 24tv.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В скором времени в приложении "Дія" будут новые функции. В частности, украинцы смогут автоматически оформлять статус участника боевых действий (УБД) , а также лиц с инвалидностью в результате войны.

Об этом в интервью изданию "Укринформ" рассказала министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова.

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"Мы также активно развиваем другие цифровые услуги. В ближайшее время появится возможность автоматически оформлять статус участника боевых действий, а также лиц с инвалидностью в результате войны. Мы работаем над тем, чтобы создавать максимально удобные и доступные инструменты для наших ветеранов", — рассказала министр.

Также Наталья Калмыкова отметила, что услуга по оформлению электронного удостоверения ветерана в приложении "Дія" популярна среди ветеранов. В частности, по последним данным, уже более 300 тысяч человек оформили свое удостоверение через "Дію".

Напомним, по состоянию на данный момент в случае, если комиссия откажет военному в предоставлении статуса участника боевых действий, то у него есть право на обжалование этого решения в суде. После того, как будет положительное решение суда, комиссия должна предоставить военнослужащему статус УБД в течение одного месяца.

Также мы писали, что законодательство Украины наделяет участников боевых действий особыми правами. В частности, они имеют возможность досрочного ухода на пенсию.

Украина Дія мобилизация учасник боевых действий война в Украине

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