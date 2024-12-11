Військовослужбовці зможуть автоматично оформлювати статус учасника бойових дій

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: 24tv.ua

Вже незабаром у застосунку "Дія" будуть нові функції. Зокрема, українці зможуть автоматично оформлювати статус учасника бойових дій (УБД), а також осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Про це в інтерв'ю виданню "Укрінформ" розповіла міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.

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Що відомо

"Ми також активно розвиваємо інші цифрові послуги. Найближчим часом з'явиться можливість автоматично оформлювати статус учасника бойових дій, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни. Ми працюємо над тим, щоб створювати максимально зручні та доступні інструменти для наших ветеранів", — розповіла міністр.

Також Наталія Калмикова зазначила, що послуга з оформлення електронного посвідчення ветерана в додатку "Дія" є популярною серед ветеранів. Зокрема, за останніми даними, вже понад 300 тисяч осіб оформили своє посвідчення через "Дію".

Нагадаємо, станом на зараз у разі, якщо комісія відмовить військовому у надані статусу учасника бойових дій, то в нього є право на оскарження цього рішення у суді. Після того, як буде позитивне рішення суду, комісія має надати військовослужбовцю статус УБД протягом одного місяця.

Також ми писали, що законодавство України наділяє учасників бойових дій особливими правами. Зокрема, вони мають можливість дострокового виходу на пенсію.