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Военные смогут подать рапорт в Армия+ на смену места службы

15 ноября 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Армия+ обновление для военных — как подать рапорт онлайн на смену места службы
Приложение "Армия+". Фото: Генштаб ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Министерство обороны Украины запустило в работу обновление в приложении "Армия+". Сегодня военные смогут онлайн подать рапорт на смену места службы.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Как подать рапорт на смену места службы через Армию+

Чтобы военный смог подать рапорт на смену места службы через приложение "Армия+", ему нужен военный билет или удостоверение офицера, а также рекомендательное письмо от части, куда военный хотел бы перевестись. Также дополнительно может потребоваться вывод от военно-врачебной комиссии, который подтвердит необходимость перевода из-за состояние здоровья.

Нужно ли согласие командира для подачи рапорта на перевод через Армия+

В Минобороны отмечают, что военному для подачи рапорта командирское согласие, как и Армия ID командира, не требуется. Запрос автоматически поступит в Кадровый центр ВСУ. Его должны рассмотреть в течение трех суток – 72 часов.

Однако кадровый центр может обращаться к командирам напрямую за согласованием. Речь идет о случаях, когда происходит перевод между тыловыми или между боевыми бригадами. Также согласование нужно, если военный офицер или находится на офицерской должности.

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Объяснение Минобороны по видам мест служб. Фото: графика Минобороны Украины
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Какие документы нужны для перевода через "Армия+". Фото: графика Минобороны Украины
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Правила подачи рапорта. Фото: графика Минобороны Украины
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Пример уведомления в "Армия+" о решении о переводе в другое место службы. Фото: графика Минобороны Украины

Могут ли военному отказать в переводе на другое место службы

Если военному откажут, то в "Армия+" будут указаны четкие причины такого решения.

"Например, перевод запрещен для военных, прослуживших в своей части менее 6 месяцев или с момента предварительного перевода по инициативе военного прошло менее года. Все основания для отказа четко определены Постановлением Кабинета Министров Украины от 12.11.2024 №1291", — пояснили в Министерстве обороны Украины.

Напомним, недавно приложение "Армия+" получило обновление — там добавили пять новых электронных рапортов для разных этапов прохождения службы военнообязанными.

Также правительство изменило сроки для оформления единовременной денежной помощи семьям пропавших без вести военных, которые были впоследствии объявлены умершими.

ВСУ приложение рапорт военнослужащие Армия+

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