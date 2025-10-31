Адвокат рассказал о СОЧ и насильственной мобилизации

Видео
Военный адвокат объяснил, как побороть насильственную мобилизацию

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 19:17
обновлено: 19:17
Иллюстративное фото: vinnitsa.infо

Военный адвокат Олег Леонтьев заявил, что некоторые командиры позволяют мобилизованным самостоятельно покидать воинскую часть (идти в СОЧ) из-за отсутствия мотивации и отсутствия смысла тратить на них ресурсы. Он отметил, что возвращение военной юстиции и профессиональный контроль в военной сфере могут навести порядок и повысить дисциплину.

Обо всем этом Олег Леонтьев рассказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 31 октября.

Военный адвокат Олег Леонтьев заявил, что некоторые командиры позволяют мобилизованным самовольно покидать воинскую часть, то есть идти в СОЧ.

Леонтьев отметил, что ситуацию с беспорядком и насильственной мобилизацией можно сдвинуть с места, если внедрить хотя бы несколько решений немедленно.

"Прежде всего, это срок прохождения военной службы на линии боевого соприкосновения Если люди видят временную перспективу — они свободнее могут инициативно сами, согласно мобилизации, идти воевать. Ведь они будут видеть на сколько это может быть времени", — объяснил правовед.

Кроме того, он добавил, что некоторые командиры сами отпускают людей, которые не хотят служить, потому что не видят смысла тратить на них ресурсы.

"Командиры сразу спрашивают: "Будете ли вы служить или идете в СОЧ?" Если они говорят, что идут в СОЧ, — некоторые командиры их отпускают. Почему? Потому что они говорят: "Идите на все четыре стороны, я не хочу на вас тратить время", — рассказал военный адвокат.

В частности, Леонтьев отметил, что юристы, судьи и даже некоторые нардепы уже поддерживают возвращение военной юстиции. По его словам, в обществе тоже растет запрос на профессиональный и справедливый контроль в военной сфере.

"Те люди, которые понимают, что такое устав внутренней службы, боевой устав, которые понимают армейский порядок, были заменены на случайных людей, которые вообще не понимают, что такое армия и не понимают, какие там есть взаимоотношения. Те, кто не понимают, как живет эта структура, не могут навести там порядок", — резюмировал Леонтьев.

Напомним, что недавно Максим Жорин объяснил, от чего зависит количество случаев СОЧ.

Также Жорин рассказывал, как можно избежать случаев СОЧ в Вооруженных силах Украины.

ВСУ мобилизация война в Украине ТЦК и СП СОЧ бусификация
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
