Адвокат розповів про СЗЧ та насильницьку мобілізацію

Військовий адвокат Олег Леонтьєв заявив, що деякі командири дозволяють мобілізованим самостійно залишати військову частину (йти у СЗЧ) через брак мотивації та відсутність сенсу витрачати на них ресурси. Він наголосив, що повернення військової юстиції та фаховий контроль у військовій сфері можуть навести порядок і підвищити дисципліну.

Про все це Олег Леонтьєв розповів в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 31 жовтня.

Військовий адвокат Олег Леонтьєв заявив, що деякі командири дозволяють мобілізованим самовільно залишати військову частину, тобто йти у СЗЧ.

Леонтьєв зазначив, що ситуацію з безладом і насильницькою мобілізацією можна зрушити з місця, якщо впровадити хоча б кілька рішень негайно.

"Перш за все, це строк проходження військової служби на лінії бойового зіткнення... Якщо люди бачать часову перспективу — вони вільніше можуть ініціативно самі, згідно з мобілізацією, йти воювати. Адже вони будуть бачити на скільки це може бути часу", — пояснив правознавець.

Крім того, він додав, що деякі командири самі відпускають людей, які не хочуть служити, бо не бачать сенсу витрачати на них ресурси.

"Командири одразу питають: "Чи ви будете служити, чи йдете в СЗЧ?" Якщо вони говорять, що йдуть в СЗЧ, — деякі командири їх відпускають. Чому? Тому що вони кажуть: "Йдіть на всі чотири сторони, я не хочу на вас витрачати час", — розповів військовий адвокат.

Зокрема, Леонтьєв наголосив, що юристи, судді й навіть деякі нардепи вже підтримують повернення військової юстиції. За його словами, у суспільстві теж зростає запит на фаховий і справедливий контроль у військовій сфері.

"Тих людей, які розуміють, що таке статут внутрішньої служби, бойовий статут, які розуміють армійський порядок, було замінено на випадкових людей, які взагалі не розуміються, що таке армія і не розуміються, які там є взаємовідносини. Ті, хто не розуміють, як живе ця структура, не можуть навести там порядок", — резюмував Леонтьєв.

